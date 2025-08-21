PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Renitenter Fahrgast leistet Widerstand

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21.08.2025) beleidigte ein 46-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart zunächst das Zugpersonal eines am Bahnsteig stehenden Zuges. Im weiteren Verlauf leistete der Mann zudem Widerstand gegen die Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich der Tatverdächtige gegen 01:10 Uhr an einem am Bahnsteig 14 stehenden Regionalexpress. Dort beleidigte und bedrohte der Mann mutmaßlich einen 56-jährigen Mitarbeiter der DB AG. Der geschädigte griechische Staatsangehörige informierte daraufhin die Bundespolizei über den Sachverhalt. Durch die eintreffenden Streifen wurde der tatverdächtige deutsche Staatsangehörige noch am Tatort angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Aufgrund seines Verhaltens wurde dem 46-Jährigen ein Platzverweis für den Hauptbahnhof Stuttgart ausgesprochen, welchem der Tatverdächtige jedoch nicht freiwillig nachkam. Stattdessen bedrohte und beleidigte er auch die Beamten. Im weiteren Verlauf musste der aggressive Mann durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei leistete er körperlichen Widerstand.

Der 46-Jährige wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen, zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

