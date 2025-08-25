PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frau leistet Widerstand und versucht Beamten zu beißen

Stuttgart (ots)

Eine vermeintlich hilflose 38-Jährige leistete in der Nacht von Freitag (22.08.2025) auf Samstag Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Gegen 23:30 Uhr wurde die Tatverdächtige durch Mitarbeiter der DB AG in scheinbar hilfloser Lage im Personentunnel des Hauptbahnhofs Stuttgart angetroffen. Da die Frau offenbar kaum ansprechbar war, wurde eine Streife der Bundespolizei auf die Situation aufmerksam gemacht. Gegenüber den Beamten verhielt sich die deutsche Staatsangehörige im Verlauf der Maßnahmen unkooperativ und aggressiv, weshalb sie schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hierbei leistete die Frau körperlichen Widerstand und versuchte, einen Beamten zu beißen. Aufgrund ihres Verhaltens wurde die Frau in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Während des Transports versuchte die 38-Jährige mehrfach nach den Einsatzkräften zu treten und beleidigte diese fortwährend.

Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Beleidigung, eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

