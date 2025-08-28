Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer sein Auto liebt, der...

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Plötzlich blieb das Auto eines Mannes in der Oberen Kohlau stehen. Die Ursache waren Defekte im Motorraum. Der 47-fährige Fahrer beabsichtigte es anschließend in eine nahegelegene Werkstatt zu schieben und hat dazu eine Einbahnstraße, in die Gegenrichtung, benutzt. Dort kam ihm kurz nach 20 Uhr am Mittwochabend ein fahrender Pkw entgegen. Da beide nicht aneinander vorbeikonnten, entwickelte sich zwischen den Autonutzern ein Streit. Dieser gipfelte darin, dass der 47-Jährige den anderen würgte und zu Boden brachte. Im Anschluss entfernten sich beide voneinander. Der Geschädigte suchte wenig später die Polizei auf und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung.

