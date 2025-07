Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 15-Jährige verletzt sich bei Alleinunfall

Olpe (ots)

Am Montag, 28. Juli, stürzte eine 15-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad in der Ziegeleistraße. Beim Einfahren auf einen Parkplatz bei regennasser Fahrbahn um 19.50 Uhr verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und zog sich durch ihren Sturz leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Schaden schätzt die Polizei im mittleren dreistelligen Bereich ein.

