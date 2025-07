POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Attendorn (ots) - Am Sonntag 27.07. gegen 0.26 Uhr erhielten Polizeibeamte einen Einsatz in einem Parkhaus an der "Hansestraße", weil dort eine Weste sowie eine Tasche mit Betäubungsmitteln aufgefunden wurde. Vor Ort wurden zwei Männer gesehen. Gegen 1.26 Uhr konnten Polizeibeamte einen Täter bei der Beschädigung eines PKW in der "Schemperstraße" antreffen. Als er angesprochen wurde, flüchtete der Mann fußläufig. ...

