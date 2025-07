Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sachbeschädigungen in Attendorn

Attendorn (ots)

Am Sonntag 27.07. gegen 0.26 Uhr erhielten Polizeibeamte einen Einsatz in einem Parkhaus an der "Hansestraße", weil dort eine Weste sowie eine Tasche mit Betäubungsmitteln aufgefunden wurde. Vor Ort wurden zwei Männer gesehen.

Gegen 1.26 Uhr konnten Polizeibeamte einen Täter bei der Beschädigung eines PKW in der "Schemperstraße" antreffen. Als er angesprochen wurde, flüchtete der Mann fußläufig. Schließlich konnten ihn die Beamten stellen. Im Laufe des Einsatzes ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum des Mannes, weshalb er zur Polizeiwache gebracht und eine Blutprobe veranlasst wurde.

Zuvor hatte es einen Einbruch in eine Garage "Im Torenkasten" gegeben, aus der eine Spitzhacke entwendet wurde. Es war außerdem zu diversen Sachbeschädigungen in der "Kölner Straße" und "Im Sackhof" gekommen. Die entstandenen Schäden beziehen sich nach ersten Erkenntnissen auf zwei Türen, einen Zaun und zwei geparkte PKW. Personenbeschreibungen von Zeugen der anderen Sachbeschädigungen legen nahe, dass einer der Männer aus dem Parkhaus möglicherweise mit den Beschädigungen in Zusammenhang steht. Ob und inwiefern der andere Mann aus dem Parkhaus an den Taten beteiligt war, ist aktuell noch unklar.

Hinweise oder Videomaterial nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell