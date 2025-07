POL-OE: Unfall im Kreisverkehr unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Olpe (ots) - Am 28.07. gegen 4 Uhr gab es einen Brand auf einem Firmengelände an der Straße "Im Grüntal" in Olpe. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich das Feuer im Bereich eines Ofens im Lager entwickelt und Material vor Ort entzündet. Der Schaden wird aktuell im unteren sechsstelligen Eurobereich eingeschätzt. Die Polizei geht derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus. Durch den Brand wurden keine Menschen verletzt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe ...

