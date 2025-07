Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Unfälle unter Beteiligung von Krafträdern

Kreis Olpe (ots)

Kirchhundem. Auf der K27 kam der ein 27-Jähriger am 26. Juli mit seinem Leichtkraftrad zwischen Saalhausen und Würdinghausen gegen 13.50 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Durch den anschließenden Sturz, verletzte sich der Mann. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Schaden wird aktuell auf einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag geschätzt.

Olpe. Auf der Talbrücke Sondern stürzte eine 32- Jährige Motorradfahrerin am gleichen Tag aus bislang ungeklärter Ursache gegen 19.18 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz verletzte sich die Fahrerin schwer. Der Rettungsdienst transportierte die Frau in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird aktuell im mittleren vierstelligen Bereich eingeschätzt.

Wenden. Am 25. Juli gegen 12.50 Uhr kollidierte ein PKW mit einem Motorrad auf der Hubertusstraße. Die 33-Jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Fahrzeug auf die L512 einbiegen und stieß dabei mit dem Fahrzeug eines 31-Jährigen Motorradfahrers zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der 31-Jährige Mann wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Attendorn. Auf der Heldener Straße(L697) kam ein 27-jähriger Motorradfahrer am 26. Juli gegen 17 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz erlitt er schwere Verletzungen und musste durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Geldbetrag. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Fahrbahn komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell