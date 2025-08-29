LPI-J: Radfahrer beim Abbiegen übersehen
Jena (ots)
Zur einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrrad ist es am Donnerstagmorgen in der Schützenhofstraße gekommen. Ein Pkw beabsichtigte in Richtung Munketal abzubiegen und übersah eine in Richtung Dornburger Straße fahrende Radlerin. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte. Mit leichten Verletzungen ist die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gekommen. Der 59-jährige Fahrzeugführer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.
