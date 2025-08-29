LPI-J: Straßenbahn nicht beachtet
Jena (ots)
Die Gleisanlage der Straßenbahn in der Erlanger Allee, in Höhe der Schlegelstraße wollte am Donnerstagnachmittag ein Fußgänger überqueren. Die hinweisgebende Ampel, dass eine Straßenbahn quert, blinkte, was der 19-Jährige auch wahrnahm und wartete. Jedoch beachtete er nicht die zweite, entgegengesetzt fahrende Straba, sodass er mit dieser zusammenstieß. Glücklicherweise erlitt der Mann nur leichte Verletzungen, die vor Ort durch ein Rettungsteam behandelt worden sind. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf. Die Straßenbahn konnte anschließend weiterfahren.
