LPI-J: Zu schnell in S-Kurve unterwegs
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Mertendorf: Unverletzt blieb ein 45-jähriger Fahrzeuglenker, der zwischen Mertendorf und Rauschwitz einen Verkehrsunfall verursachte. Beim Befahren des S-Kurvenbereiches in Richtung Rauschwitz kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend über mehrere Meter ein Feld. An einem größeren Bauteil blieb das Fahrzeug dann stehen und war nicht mehr fahrbereit. Unverletzt konnte der Fahrer aussteigen und die Polizei verständigen.
