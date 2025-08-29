PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu schnell in S-Kurve unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mertendorf: Unverletzt blieb ein 45-jähriger Fahrzeuglenker, der zwischen Mertendorf und Rauschwitz einen Verkehrsunfall verursachte. Beim Befahren des S-Kurvenbereiches in Richtung Rauschwitz kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend über mehrere Meter ein Feld. An einem größeren Bauteil blieb das Fahrzeug dann stehen und war nicht mehr fahrbereit. Unverletzt konnte der Fahrer aussteigen und die Polizei verständigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

