Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall auf regennasser Fahrbahn

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bürgel: In der Senke auf der Bundesstraße 7, kurz nach der Ortslage Bürgel in Höhe des Abzweiges Thalbürgel, ist am Donnerstagvormittag ein Pkw von der Straße abgekommen. Die 57-jährige Fahrerin geriet in der Rechtskurve bei regennasser Fahrbahn nach rechts, überfuhr eine Leitplanke und überschlug sich. Sie konnte selbstständig aus ihrem Fahrzeug aussteigen, hatte sich aber durch den Unfall Verletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen nahm die Frau mit in ein Krankenhaus. Seitens der Polizei ist der Verkehrsunfall aufgenommen worden.

