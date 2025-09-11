Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch in Garage in Sömmerda
Sömmerda (ots)
In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in eine Garage in Sömmerda ein. Dazu hebelten sie das Garagentor auf und entwendeten vier Kompletträder sowie einen Kinderwagen im Gesamtwert von rund 550 Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Besitzer stellte den Einbruch am Mittwochnachmittag fest und informierte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell