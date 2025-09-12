PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchte Erpressung über soziale Netzwerke

Erfurt (ots)

Ein 17-Jähriger aus Erfurt wurde am Donnerstagabend Opfer einer versuchten Erpressung im Internet. Über Instagram nahm ein Unbekannter zunächst Kontakt zu dem Jugendlichen auf. Der Austausch verlagerte sich später auf die Plattform Snapchat. Dort schickte der 17-Jährige intime Aufnahmen von sich. Der Täter fertigte daraus eine kompromittierende Collage und drohte, diese zu veröffentlichen, falls der er nicht 200 Euro in Form von Guthabenkarten übermitteln würde. Der junge Mann ließ sich nicht einschüchtern und wandte sich mit einer Strafanzeige an die Polizei.

Diese weist darauf hin, dass sich hinter scheinbar harmlosen Kontakten in sozialen Netzwerken Täter mit kriminellen Absichten verbergen können. Niemand sollte intime Bilder oder Videos an unbekannte Personen versenden. Solche Inhalte können leicht missbraucht und zur Erpressung eingesetzt werden. Wer von "Sextortion" betroffen ist, sollte nicht auf die Forderungen eingehen, keine weiteren Daten oder Zahlungen leisten und sich umgehend an die Polizei wenden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

