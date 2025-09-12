PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Seniorenwohnung Ziel von Betrügern

Erfurt (ots)

Ein dreister Trickdiebstahl ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Walter-Gropius-Straße in Erfurt. Gegen 16:00 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zur Wohnung einer 83-jährigen Frau. In der Wohnung gab einer der Männer vor, eine Notiz für einen Nachbarn hinterlassen zu wollen. Während er die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, nutzte sein Komplize die Gelegenheit und betrat unbemerkt ein weiteres Zimmer. Dort brach er mit Gewalt ein Schrankfach auf und entwendete rund 100 Euro Bargeld. Die Frau blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Vermögensschaden von insgesamt etwa 150 Euro. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Strafverfahren ein.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. Betrüger nutzen häufig einfallsreiche Vorwände, etwa angebliche Botengänge oder Hilfsangebote, um Zutritt in Wohnräume zu erlangen. Fordern Sie im Zweifel stets einen Ausweis, schließen Sie die Tür wieder und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Wer sich unsicher fühlt, sollte sofort die Polizei über den Notruf 110 verständigen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

