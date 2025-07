Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Paketzusteller verunfallt

Ratzeburg (ots)

29. Juli 2025 | Herzogtum Lauenburg| 28.07.2025 - Sirksfelde

Gestern Abend, gegen 20.05 Uhr, kam es in Sirksfelde, in der Verlängerung des Fasanenweges in Richtung Ritzerau zu einem Verkehrsunfall. Zwei Insassen des unfallbeteiligten Transporters wurden dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Italiener mit einem VW Crafter von Sirksfelde in Richtung Ritzerau. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Stormarner die Kontrolle über das Paketauslieferungsfahrzeug, geriet auf den Grünstreifen am linken Fahrbahnrand und prallte mit dem Fahrzeug gegen das dortige Knickgehölz. Anschließend kam der VW quer auf der Gegenfahrbahn, auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stehen.

Sowohl der Fahrer als auch der 21-jährige Beifahrer aus Tremsbüttel wurden dabei leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Bis zur Räumung der Unfallstelle blieb die Kreisstraße 72 bis 22.40 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell