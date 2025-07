Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Sattelzug kommt von der Fahrbahn ab und verliert Flaschen auf der A24

Ratzeburg (ots)

29.07.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 28.07.2025 - BAB 24 / Fuhlenhagen

Am 28.07.2025 gegen 17:15 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 24 Höhe Fuhlenhagen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer des verunfallten Sattelzugs blieb unverletzt.

Montagabend befuhr ein 51-jähriger Ukrainer mit einem Sattelzug die Bundesautobahn in Fahrtrichtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Talkau und Schwarzenbek/Grande etwa in Höhe Fuhlenhagen verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über die Fahrzeugkombination und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch das Brems- und Ausweichmanöver riss die linke Flanke des Sattelaufliegers auf und die Ladung in Form von Flaschen, darunter auch zahlreiche Bierflaschen aus Glas, verteilte sich auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Hamburg. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Zur Durchführung der Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn stundenlang vollgesperrt werden. Die Feuerwehr kam ebenfalls zum Einsatz.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell