Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Streitigkeiten; Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, den eine 53-Jährige am frühen Donnerstagmorgen auf der B313 verursacht hat. Die Frau war gegen 2.30 Uhr mit ihrem Ford Focus auf der Bundesstraße in Richtung Sigmaringen unterwegs, als sie ohne Beteiligung anderer im Bereich der Ortsumgehung Trochtelfingen mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort schrammte sie zunächst an den Leitplanken entlang, bevor der Ford frontal gegen das massive Brückengeländer aus Stahl krachte. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde das Heck des Wagens aufgestellt und blieb auf den Leitplanken stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. An ihrem Ford, der in der Folge abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 15.000 Euro. Der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen dürfte sich zusätzlich auf etwa 10.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße bis etwa 3.30 Uhr gesperrt werden. (cw)

Riederich (RT): Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Radfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der L374 ambulant vom Rettungsdienst versorgt werden. Ein 37-Jähriger befuhr gegen 19.15 Uhr mit einem Ford die Landesstraße von Riederich herkommend in Richtung Mittelstadt und wollte an der Einmündung mit der Robert-Bosch-Straße nach links in diese abbiegen. Ersten Erkenntnissen aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er dabei den auf der L374 entgegenkommenden, 23 Jahre alten Rennradler. Dieser konnte durch eine Vollbremsung zwar einen Zusammenstoß verhindern, stürzte dabei jedoch zu Boden. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. (rd)

Wendlingen (ES): Pkw-Lenkerin bei Unfall verletzt

Eine Pkw-Lenkerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Seebrücke leicht verletzt worden. Die 39-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit einem Ford Fiesta auf der Brücke in Richtung Wendlingen unterwegs. Beim Linksabbiegen zur Auffahrt auf die B 313 kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden, 44 Jahre alten Lenkerin eines Skoda Octavia. Die Ford-Fahrerin verletzte sich hierbei und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. (ms)

Baltmannsweiler (ES): Unfall mit verletztem Radfahrer

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L 1150 in eine Klinik gebracht werden. Ein 17-Jähriger befuhr gegen 16.45 Uhr mit einem Kleinkraftrad der Marke Simson die Landstraße von Baltmannsweiler herkommend in Richtung Hohengehren. Beim Ausfahren aus dem sich am Ortsbeginn befindlichen Kreisverkehrs kam es zur Kollision mit einem 87 Jahre alten Radfahrer. Der Senior hatte in diesem Moment mit seinem E-Bike die Fahrradfurt nach dem Kreisel über quert. Der ältere Mann stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Ostfildern (ES): Unfall im Kreuzungsbereich

Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Kreuzung L1200/ L1202 entstanden. Eine 85-Jährige befuhr gegen 9.50 Uhr mit einem Smart die L1200 von Nellingen in Richtung Denkendorf. An der Kreuzung mit der L1202, an der sich zur Unfallzeit die Ampel außer Betrieb befand, missachtete sie die Vorfahrt eines 55-Jährigen, der mit einem Sprinter samt Anhänger auf der L1202 in Richtung Berkheim unterwegs war. Infolge des anschließenden Zusammenstoßes wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. Die Seniorin wurde von einer zufällig hinzugekommenen Besatzung eines Krankentransportwagens zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel von der Straßenmeisterei gereinigt werden. Kurz nach zwölf Uhr war die Unfallstelle geräumt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau. (rd)

Neustetten (TÜ): Unfall mit Radfahrern

Zu einem Verkehrsunfall mit Radfahrern ist es am Mittwochnachmittag auf einem Radweg zwischen Wolfenhausen und Ergenzingen gekommen. Gegen 15.30 Uhr war eine zehnköpfige Radgruppe auf dem Feldweg kurz nach dem Ortsende von Wolfenhausen unterwegs. Ein 77 Jahre alter Rennradlenker wollte die Gruppe überholen. Aufgrund einer entgegenkommenden Radfahrerin fuhr er zu knapp an einem 59-jährigen Pedelecfahrer vorbei. Hierdurch stürzte der 59-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Dusslingen (TÜ): Streitigkeiten

In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich ein 18-Jähriger befunden haben, der am Donnerstagmorgen in einem Dußlinger Einfamilienhaus mit seinem Vater in Streit geraten war. Weil dabei auch mit einer Waffe gedroht worden sein soll, wurde die Örtlichkeit mit mehreren Streifenwagen und Unterstützung von Polizeihundeführern angefahren. Vor Ort konnte der 18-Jährige angetroffen, widerstandslos in Gewahrsam genommen und seine erlaubnisfreie Luftpistole sichergestellt werden. Verletzt wurde niemand. Der Heranwachsende wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert. (cw)

Balingen (ZAK): Biker gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 27 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Sturz am Mittwochabend an der Einmündung L440 / Auf der Lochen erlitten. Der Biker war gegen 19.45 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Tieringen unterwegs und bog an der Einmündung zur Straße Auf der Lochen nach links ab, um dort zu wenden. Dabei stürzte der 27-Jährige zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an seinem Motorrad beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (rd)

Albstadt (ZAK): Unter Alkoholeinfluss mit Scheibe kollidiert

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Goethestraße musste ein Autofahrer seinen Führerschein abgeben. Kurz nach 20 Uhr war ein VW Caddy mit der Glasscheibe eines dortigen Einkaufsmarkts kollidiert. Die Scheibe wurde dabei beschädigt, gefährdet oder verletzt wurde niemand. Anschließend fuhr der Caddy-Fahrer davon. Zeugen hatten sich jedoch das Kennzeichen des Wagens gemerkt. Dieser konnte wenig später im Zuge der eingeleiteten Fahndung in der Hauptstraße in Onstmettingen am rechten Fahrbahnrand stehend angetroffen werden. Ein Alkoholtest bei dem 58-Jährigen, der sich auf dem Fahrersitz befand, ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille. Der Mann musste daraufhin sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rd)

Albstadt (ZAK): Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen

Auf Baumaschinen hatte es ein Unbekannter abgesehen, der von Mittwoch auf Donnerstag ein auf einem Parkplatz in der Blaikenstraße abgestelltes Handwerkerfahrzeug angegangen hat. Zwischen 17 Uhr und 6.30 Uhr beschädigte der Täter den Schließmechanismus an einer Tür des Sprinters und entwendete aus dem Inneren mehrere Baumaschinen. Der Wert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell