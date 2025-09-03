Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Küchenbrand, Unfälle

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Nach Verkehrsunfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der B10 in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe der Anschlussstelle Brühl ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 33-Jähriger gegen 19.20 Uhr mit seinem VW Golf auf dem rechten der beiden Fahrspuren der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Am Beginn der Ausfahrtsspur nach Esslingen-Brühl soll ein unbekannter Pkw unvermittelt und knapp vor ihm vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt und ihn geschnitten haben. Um eine Kollision zu vermeiden musste der Golf-Fahrer abbremsen und nach rechts ausweichen, wobei er die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ins Schleudern kam und in die Leitplanken der Ausfahrtsspur krachte. Unmittelbar darauf prallte ein nachfolgender 45-Jähriger mit seiner Mercedes C-Klasse ins Heck des Golf. Während der Mercedes-Fahrer unverletzt blieb, wurden der VW-Fahrer und seine 59-Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden an den Autos und den Leitplanken wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war eine aufwändige Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialmaschine der Straßenmeisterei erforderlich, weshalb die Bundesstraße bis etwa 22.15 Uhr zeitweise gesperrt werden musste. Der Pkw, der durch seinen unvermittelten Spurwechsel den Unfall verursacht hatte, soll ohne anzuhalten weiter in Richtung Stuttgart gefahren sein. Dabei soll es sich um einen dunklen SUV der Marke BMW gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (cw)

Esslingen (ES): Unfall im Einmündungsbereich

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 17 Jahre alter Kleinkraftrad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Einmündung Römerstraße / Stettener Straße erlitten. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war der Jugendliche gegen 18.15 Uhr mit seiner Yamaha von der Römerstraße aus nach links in die Stettener Straße eingebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt in Richtung Stetten fahrenden Hyundai einer 49-Jährigen. Der Zweiradfahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. (rd)

Esslingen (ES): Unter Alkoholeinfluss mit geparktem Pkw kollidiert

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Liebersbronner Straße musste ein Autofahrer eine Blutprobe abgeben. Der 67-Jährige befuhr gegen 9.10 Uhr mit einem VW Polo die Liebersbronner Straße in Richtung Hegensberg. Im Bereich der Einmündung mit dem Salzmannweg kollidierte der Polo mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda. Dieser wurde rund 15 Meter nach vorne geschoben, gedreht und kam schließlich in einer Böschung zum Stehen. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem 67 Jahre alten Fahrer ergab einen vorläufigen Wert von 0,5 Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rd)

Esslingen (ES): Auffahrunfall auf B10

Ein Auffahrunfall auf der B10 bei Brühl hat am Dienstagmittag für Verkehrsbehinderungen auf den Spuren in Fahrtrichtung Stuttgart gesorgt. Eine 39-Jährige befuhr kurz nach 13 Uhr mit einem Renault Clio die linke Spur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart, als sie auf die vorausfahrende Mercedes-Benz A-Klasse eines 67-Jährigen auffuhr. Dieser hatte aufgrund mehrerer vor ihm bremsenden Fahrzeuge ebenfalls abbremsen müssen. Der Mercedes-Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war gegen 14 Uhr geräumt. (rd)

Bodelshausen (TÜ): Küchenbrand

Zu einem Küchenbrand sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagabend zu einem Mehrfamilienhaus in der Altenhoferstraße ausgerückt. Dort war kurz nach 20.30 Uhr ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Toaster in Brand geraten. Möglicherweise war der Herd zuvor von einem Kind eingeschaltet worden. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Ein erwachsener Bewohner wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst, der mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 16 Kräften vor Ort war, ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt und konnten wieder in das Haus zurückkehren, das bis auf die betroffene Wohnung bewohnbar blieb. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 40.000 Euro. (rd)

Gomaringen (TÜ): Unfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag am Ortsrand von Gomaringen erlitten. Eine 68-Jährige war kurz nach 15 Uhr mit einem Ford auf der L 384 von Ohmenhausen herkommend in den dortigen Kreisverkehr eingefahren. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, musste eine 43 Jahre alte Mountainbike-Lenkerin, die sich bereits im Kreisel befand, ausweichen. Sie touchierte hierbei den Bordstein und stürzte zu Boden. Die Pkw-Lenkerin setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Sie konnte in der Nähe von einer Polizeistreife angetroffen werden. Die gestürzte Radlerin wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Schömberg (ZAK): Mit Gebäude kollidiert

Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Schweizer Straße entstanden. Ein 18-Jähriger befuhr kurz nach 19 Uhr mit einem Audi A3 die Schweizer Straße in Richtung B27 und bog an der Einmündung mit der Alte Hauptstraße nach rechts in diese ab. Dabei kam der Wagen wohl infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Der Autofahrer wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb er unverletzt. Sein Pkw musste jedoch abgeschleppt werden. (rd)

