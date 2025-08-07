Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Aktionstag JF Heeren-Werve/Rottum am Friedrich-Pröbsting-Haus

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Kamen (ots)

Am Samstag veranstaltete die Jugendfeuerwehr Heeren-Werve/Rottum einen kleinen Aktionstag am Friedrich-Pröbsting Haus in Kamen-Heeren. Empfangen wurde die Jugendfeuerwehr von ca 75 Personen. Es gab 68 Anmeldungen von Seiten der Bewohner und Bewohnerinnen, die nicht nur aus dem Friedrich-Pröbsting-Haus kamen. Auch die Bewohner und Bewohnerinnen aus dem Haus Mühlbach in Kamen-Heeren und der Aussenwohngruppe in der Stormstrasse in Kamen-Mitte waren eingeladen. Diese wohnen alle im Wohnverbund der Ev. Perthes-Stiftung e.V.. Zusätzlich waren ein paar Angehörige, sowie die Mitarbeitenden anwesend. Um 10:00 Uhr begann die Jugendfeuerwehr mit einer Einsatzübung im Hinterhof des Wohnheims. Hierbei wurde ein Löschangriff mit 2 Strahlrohren aufgebaut. Nach Beendigung der Übung ernteten die Jugendlichen Applaus von den Bewohnern und Bewohnerinnen, den Angehörigen und Mitarbeitenden. Im Anschluss erläuterte der stellv. Jugendwart Lars Reinhard den weiteren Ablauf des Vormittags. Es wurden 5 verschiedene Stationen mit Bezug zur Feuerwehr aufgebaut. Hierbei konnten die Bewohner und Bewohnerinnen selbst Teil der Feuerwehr werden. Zu den Stationen zählten unter anderem:

- Anziehen von Einsatzkleidung - Schlauchkegeln - Bälle von Verkehrsleitkegeln mit einem Strahlrohr schießen.

Unterstützt wurden sie von den Jugendlichen, sowie Betreuern und Betreuerinnen der JF. Anschließend präsentierte sich ein Betreuer in voller Brandschutzkleidung mit samt eines angeschlossenen Atemschutzgerätes. Den Abschluss bildete ein kleines Feuerlöschertraining. Hier merkte die Einrichtungsleitung, mit einem Augenzwinkern an, dass die Feuerlöscher ausschließlich vom Personal bedient werden dürfen. Nach dem alle Stationen wieder abgebaut waren, bedankte sich die Einrichtungsleitung mit einem kleinen Präsent der ortsansässigen Eisdiele bei der Jugendfeuerwehr. Als Fazit bleibt festzuhalten: Es war für alle Beteiligten ein gelungener Tag. Das sah man an den vielen lächelnden Gesichtern und Fragen, die gestellt wurden. Auch der Tatendrang der Bewohner und Bewohnerinnen war zu spüren. Nahezu Alle beteiligten sich an den verschiedenen Aktivitäten.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kamen, übermittelt durch news aktuell