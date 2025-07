LPI-EF: Auf Nachbarschaftswache

Erfurt (ots) - Am Freitagabend kam es in Erfurt an der Kreuzung Wilhelm-Wolff-Straße / Am Herrenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt und verlor zwei Finger seiner linken Hand. Gegen 18:00 Uhr hielt eine 62-jährige Toyota-Fahrerin zunächst ordnungsgemäß an der für sie rot zeigenden Ampel an. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr sie während der Rotphase in den ...

