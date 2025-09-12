PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Geschenk-Boutique

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in eine Geschenk-Boutique in der Erfurter Innenstadt ein. Dazu hebelten sie mit Gewalt die Eingangstür auf und gelangten so in die Verkaufsräume. Aus dem Kassenbereich entwendeten die Einbrecher Bargeld in Höhe von über 1.000 Euro. An der Eingangstür entstand zudem Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung wurde aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

