Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Erfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag kontrollierten Polizisten in Erfurt einen E-Scooter-Fahrer, der unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen war. Gegen 02:30 Uhr fiel der 29-Jährige im Juri-Gagarin-Ring einer Streifenbesatzung auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle reagierte ein Drogentest positiv. Darüber hinaus bestand für seinen E-Scooter kein Versicherungsschutz. Damit war die Fahrt für den Mann beendet und er musste sich auf einer Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Der 29-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige für die Fahrt unter berauschenden Mitteln. (DS)

