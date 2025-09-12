PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Erfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag kontrollierten Polizisten in Erfurt einen E-Scooter-Fahrer, der unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen war. Gegen 02:30 Uhr fiel der 29-Jährige im Juri-Gagarin-Ring einer Streifenbesatzung auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle reagierte ein Drogentest positiv. Darüber hinaus bestand für seinen E-Scooter kein Versicherungsschutz. Damit war die Fahrt für den Mann beendet und er musste sich auf einer Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Der 29-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige für die Fahrt unter berauschenden Mitteln. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 08:46

    LPI-EF: Sachbeschädigung an Pkw in Erfurt

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Montag bis Donnerstag wurde im Erfurter Norden ein Opel beschädigt. Der 43-jährige Besitzer hatte sein Auto am Montag auf einem Supermarktparkplatz abgestellt, um anschließend auf Montage zu fahren. Als er am Donnerstag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er massive Beschädigungen fest. Unbekannte hatten alle vier Reifen zerstochen, die Fahrzeugfront mit lila Sprühfarbe ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 08:45

    LPI-EF: Seniorenwohnung Ziel von Betrügern

    Erfurt (ots) - Ein dreister Trickdiebstahl ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Walter-Gropius-Straße in Erfurt. Gegen 16:00 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zur Wohnung einer 83-jährigen Frau. In der Wohnung gab einer der Männer vor, eine Notiz für einen Nachbarn hinterlassen zu wollen. Während er die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, nutzte sein Komplize die Gelegenheit und ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 08:41

    LPI-EF: Einbruch in Geschenk-Boutique

    Erfurt (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in eine Geschenk-Boutique in der Erfurter Innenstadt ein. Dazu hebelten sie mit Gewalt die Eingangstür auf und gelangten so in die Verkaufsräume. Aus dem Kassenbereich entwendeten die Einbrecher Bargeld in Höhe von über 1.000 Euro. An der Eingangstür entstand zudem Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Eine Strafanzeige wegen des besonders ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren