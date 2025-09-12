Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug bei Kellereinbruch in der Brühlervorstadt gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag aus einem Keller in der Erfurter Brühlervorstadt mehrere Elektrowerkzeuge. Dazu drangen die Täter zunächst in ein Mehrfamilienhaus in der Eobanstraße ein. Anschließend brachen sie einen Keller auf und entwendeten vier Akku-Geräte, darunter eine Stichsäge und einen Bohrhammer, im Gesamtwert von rund 500 Euro. Am Vorhängeschloss entstand zudem ein Sachschaden von etwa 30 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell