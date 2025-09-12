PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Doppeltes Pech für einen 26-Jährigen in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Doppeltes Pech hatte ein 26-Jähriger gestern Mittag in Sömmerda. Der Mann hatte die Polizei gerufen, weil Unbekannte in seinen geparkten Audi eingebrochen sind und einen Schaden von etwa 500 Euro verursacht hatten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Polizisten fest, dass gegen den Geschädigten ein offener Haftbefehl vorlag. Dieser wurde nach der Einleitung eines Strafverfahrens wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls vollstreckt und der 26-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

