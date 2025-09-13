Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei übersehen

Sömmerda (ots)

Gestern Nacht befuhr eine Streife der PI Sömmerda in Elxleben einen Kreisverkehr. Eine 19jährige Fahrerin eines Fords übersah jedoch den Funkstreifenwagen und fuhr in den Kreisverkehr ein. Die Beamten mussten eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Dame wurde danach natürlich kontrolliert. Hier zeigte der Drogenvortest positiv auf Cannabis, Amphetamin und Metamphetamin an. Daraus ergibt sich der Verdacht des Fahrens unter berauschenden Mitteln. Es folgte eine Blutentnahme, weiterhin wurde ihr Führerschein sichergestellt, da hier eine Gefährdung des Straßenverkehrs im Raum steht.(TG)

