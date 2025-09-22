Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vorläufige Festnahme durch Polizei

36-Jähriger versucht mehrere Autos zu öffnen

Darmstadt (ots)

Aufmerksamen Zeugen fiel am Freitagabend (19.9.) ein Mann auf, der in der Kahlertstraße probierte, mehrere geparkte Autos zu öffnen. Gegen 20.30 Uhr lief der Mann in Richtung Herrngarten als er ein unverschlossenes Fahrzeug bemerkte und sich hineinsetzte. Eine bereits alarmierte Polizeistreife konnte den 36-Jährigen noch im Auto vorläufig festnehmen. Ob etwas aus den Autos entwendet wurde, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Der 36 Jahre alte Mann wird sich wegen des versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeug verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell