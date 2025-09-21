Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Crumstadt: Brand eines Autos und Baumaterials/ Zeugen gesucht

Riedstadt-Crumstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21.09.) um kurz nach 02:30 Uhr stellten Anwohner den Brand eines neben einem Wohnhaus in der Neckarstraße geparkten PKW fest. Das Feuer griff noch auf daneben stehende Paletten mit Baumaterial und einen Busch über, bevor es von den Einsatzkräften der Feuerwehr Riedstadt gelöscht werden konnte. Die Fassade des Hauses wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens könnte nach einer ersten Schätzung im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei Gernsheim unter 06258/93430 zu melden. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

