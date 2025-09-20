PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Vermisste Person in Lindenfels - Die Polizei bittet um Mithilfe

POL-DA: Vermisste Person in Lindenfels - Die Polizei bittet um Mithilfe
Lindenfels (ots)

Seit Freitag, den 19.09.2025, 21:00 Uhr, wird der 78-jährige Oskar W. aus Lindenfels vermisst. Er wurde zuletzt im Bereich der Ortsteile Lindenfels-Seidenbuch und -Glattbach gesehen. Oskar W. könnte möglicherweise orientierungslos sein und sich in einer hilflosen Lage befinden. Umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und Mantrailerhunden führte bislang nicht zum Auffinden der vermissten Person.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe in der Vermisstensache. Oskar W. ist ca. 178cm groß, schlank, hat kurze graue Haare und trägt eine dunkelblaue Jacke, sowie eine blaue Jeans und eventuelle eine blaue Kappe.

Wer Oskar W. gesehen hat oder sonstige Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Bensheim unter der Telefonnummer 06251-84680 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Berichterstatter: Gräsel, PHK und PVD, Polizeipräsidium Südhessen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

