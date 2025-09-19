Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: "Crashkurs" an der Gerhart-Hauptmann-Schule

Griesheim (ots)

Die Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Südhessen bot am Donnerstag (18.09.), unter anderem in Zusammenarbeit mit Experten aus den Rettungsdiensten, der Notfallseelsorge und weiteren bei schweren Unfällen tätigen Institutionen, 150 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 12 und 13 der Gerhart-Hauptmann-Schule eine eindrückliche Veranstaltung zur Verkehrssicherheit für junge Fahranfänger.

Ziel von "Crash-Kurs" ist es, die Zahl von schweren Verkehrsunfällen, an denen junge Fahrerinnen und Fahrer beteiligt sind, nachhaltig zu verringern. Das Programm richtet sich speziell an Jugendliche und junge Erwachsene der Oberstufe. In der Live-Veranstaltung führt eine Präsentation aus Bildern und Videos zur Verkehrsprävention und persönlichen Schicksalen von Unfallbeteiligten oder Hinterbliebenen, den Schülerinnen und Schülern die Gefahren des Straßenverkehrs und die gravierenden Auswirkungen eines schweren Unfalls vor Augen.

Bei der Veranstaltung berichteten die Beteiligten der "Rettungskette" (Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Notfallseelsorge und Bestattungsunternehmen) authentisch und eindrucksvoll ihre persönlichen Erfahrungen mit schweren Unfällen. Zudem wurden zwischen den Redebeiträgen echte Unfallfotos und Unfallvideos sowie Filmberichte von Hinterbliebenen gezeigt. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Leiter der Verkehrsprävention Ralph Drexelius.

Das Fazit am Ende lautete: Wenn wir es gemeinsam schaffen durch die Veranstaltung bereits einen Unfall zu vermeiden, dann hat es sich gelohnt!

