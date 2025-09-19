Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Farbschmierereien rufen Polizei auf den Plan

Viernheim (ots)

Nach einer Sachbeschädigung und Farbschmierereien hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Die Hakenkreuze wurden am Donnerstagabend (18.09.), kurz vor 19.00 Uhr, an der Glasschiebetür eines Geschäfts in der Bürgermeister-Neff-Straße bemerkt. Anschließend wurde die Polizei alarmiert. Die Tür wies neben den Schmierereien noch weitere Beschädigungen auf. Nach erster Schätzung entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kripo in Darmstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell