POL-DA: Weiterstadt: Ohne Fahrerlaubnis und schneller als erlaubt
16-Jähriger flüchtet vor Polizeistreife

Weiterstadt (ots)

Ein 16-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Donnerstagnachmittag (18.9.) unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Gegen 15.30 Uhr fiel einer Streife des 3. Reviers ein Rollerfahrer auf, der in Höhe des Weiterstädter Wegs die Landesstraße 3113 kreuzte und in die gegenüberliegende Feldgemarkung fuhr. Da kein Kennzeichen an dem Zweirad zu erkennen war, entschied sich die Streife zu einer Kontrolle. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale und das Blaulicht, sondern gab Gas. Auch nachdem der 16 Jahre Fahrer gestürzt war, versuchte er noch zu Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch eingeholt und festgenommen werden. Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Kennzeichen war nach oben geknickt, zudem besteht der Verdacht, dass der Roller schneller als die eingetragene Höchstgeschwindigkeit fahren kann. Das Zweirad wurde sichergestellt und der Weiterstädter in eine Klinik gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13200
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

