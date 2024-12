POL-MI: Auf frischer Tat ertappt: Randalierer am Sportlerheim

Minden (ots) - (SN) Ein bisher unbekannter Täter hat am Mittwochabend an der Dankerser Straße eine 17 Jahre alte Mindenerin angegriffen und leicht verletzt. So befand sich die Jugendliche zu Fuß um etwa 21.30 Uhr auf dem dortigen Fußweg, als sie eine auffällig agierende männliche Person bemerkte. Kurz darauf sprang die Person in Höhe der Einmündung Waterloostraße hinter einem Kleintransporter hervor und griff die ...

