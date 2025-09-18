Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Silberfarbener Jeep "Grand Cherokee" gestohlen/Kripo ermittelt

Riedstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (18.09.) haben Kriminelle einen silberfarbenen Jeep "Grand Cherokee" entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen GG-J 1804 war in der Wingertstraße in Erfelden abgestellt.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06142/6960 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell