POL-ERB: Zeuge nach Verkehrsunfall gesucht.

Brensbach (ots)

Brensbach:

Am Mittwoch, den 10.09.2025 gegen 13:50 Uhr ereignete sich auf der Brensbacher Straße / Einmündung "An der Hornsmühle" in 64395 Brensbach ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Lkw mit Sattelauflieger.

Beim Zusammenstoß beider Unfallbeteiligten wurde die Radfahrerin schwer verletzt und nach der Erstversorgung am Unfallort in das Kreiskrankenhaus nach Erbach verbracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Nach neuesten Erkenntnissen soll sich mindestens ein weiterer Verkehrsteilnehmer, kurz vor dem Unfallgeschehen im unmittelbaren Nahbereich aufgehalten haben.

Personen, die sachdienliche Angaben zum genannten Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Höchst unter 06163 / 9410 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Spieß, POK / Hauk, PHK
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

