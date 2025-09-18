PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

Erzhausen (ots)

Nachdem Unbekannte Naziparolen gerufen haben, ermittelt jetzt der polizeiliche Staatsschutz und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 12.45 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei und meldete einen Vorfall, der sich um 10.45 Uhr im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße auf einem dortigen Fahrradweg in Richtung Gräfenhausen zugetragen hätte. Laut ihrer Schilderung wären ihr zwei Jugendliche auf einem E-Scooter entgegengekommen. Der Fahrer soll hierbei "Sieg Heil" in ihre Richtung gerufen haben, anschließend seien beide weitergefahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die zwei Jugendlichen näher beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Staatsschutz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13200
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

