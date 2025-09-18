PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Abtsteinach/Ober-Abtsteinach: Über 10.000 Euro durch Schockanruf erbeutet

Abtsteinach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter wendete die Masche des Schockanrufs bei einem Senior aus Ober-Abtsteinach an und erbeutete dadurch über 10.000 Euro.

Am Mittwoch (17.09.) rief der Betrüger den Senior an und forderte eine Kaution für dessen Enkelin, die in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nur durch das Geld aus der Haft entlassen werden könne. Daraufhin übergab der Mann um kurz vor 15.00 Uhr in der Hohbergstraße das Geld an einen Abholer. Der Unbekannte war etwa 1,85 Meter groß, hatte dunkle Haare und nach Angaben des Seniors ein südländisches Erscheinungsbild. Möglicherweise nutzte der Kriminelle einen älteren, schwarzen Mercedes-Kombi.

Zeugen, die im genannten Zeitraum eine Person bemerkt haben, die ihnen im dortigen Bereich verdächtig vorkam, werden gebeten, sich beim Kommissariat ZE40 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei wiederholt eindringlich:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

