POL-DA: Seeheim-Jugenheim/Seeheim: Einbrecher nutzen Abwesenheit
Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Büchnerstraße nutzten Einbrecher, um unbemerkt ins Innere zu gelangen. Am Mittwochmittag (17.9.) verschafften sie sich gewaltsam Zugang über die Terrassentür, wodurch ein Schaden von geschätzten 1.000 Euro entstand. Zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr durchsuchten sie das Haus nach Bargeld, bevor sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder die Täter gesehen haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

