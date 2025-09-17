Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Frau leblos aufgefunden - Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Gewalttat aufgenommen. Zeugen verständigten gegen 11.30 Uhr über den Notruf die Polizei und meldeten zwischen Kavalleriesand und den dort verlaufenden Gleisen eine schwer verletzte Frau. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die alarmierten Rettungskräfte kam für die 38-Jährige jede Hilfe zu spät. Sie erlitt tödliche Verletzungen. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Es finden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt.

Aufschluss über die genaue Todesursache der 38-jährigen Frau soll nun eine Obduktion ergeben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Hinweis an die Medien:

Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weitergehenden Auskünfte erteilt werden. Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor.

