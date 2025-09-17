Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 87-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Waldbröl (ots)

Am Dienstag (16. September) fuhr ein 24-jähriger Mann aus Siegen mit seinem Sprinter auf der Bergstraße in Richtung "Alte Rathausstraße". Als der 24-Jährige gegen 10:30 Uhr mit seinem Fahrzeug zurücksetzte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 87-jährigen Waldbröler, welcher hinter dem Sprinter die Fahrbahn in Gehrichtung Hochstraße querte. Durch die Kollision stürzte der Waldbröler zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst konnte der Waldbröler vor Ort wieder entlassen werden.

