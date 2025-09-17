Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 87-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt
Waldbröl (ots)
Am Dienstag (16. September) fuhr ein 24-jähriger Mann aus Siegen mit seinem Sprinter auf der Bergstraße in Richtung "Alte Rathausstraße". Als der 24-Jährige gegen 10:30 Uhr mit seinem Fahrzeug zurücksetzte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 87-jährigen Waldbröler, welcher hinter dem Sprinter die Fahrbahn in Gehrichtung Hochstraße querte. Durch die Kollision stürzte der Waldbröler zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst konnte der Waldbröler vor Ort wieder entlassen werden.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell