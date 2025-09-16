PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Gummersbach (ots)

Gegen 12:00 Uhr am Montag (15. September) kam es an der Kreuzung "Westtangente/Hülsenbuscher Straße/Brückenstraße" zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Vier Personen wurden leicht verletzt. Ein 37-jähriger Waldbröler fuhr mit seinem Audi auf der Hülsenbuscher Straße und wollte die Kreuzung in Fahrtrichtung Brückenstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 60-jährigen Mannes aus Radevormwald, welcher auf der vorfahrtsberechtigten Westtangente in Richtung Windhagen unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Audi in den verkehrsbedingt wartenden Skoda einer 38-jährigen Frau aus Engelskirchen geschoben. Die 38-Jährige befand sich mit ihrem Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt auf der Brückenstraße und wollte nach links auf die Westtangente abbiegen. Die Engelskirchenerin blieb unverletzt und ihr Skoda fahrbereit. Der Audi und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Rettungskräfte brachten den 37-jährigen Waldbröler, seine 54-jährige Beifahrerin sowie den 60-Jährigen und seine 65-jährige Beifahrerin in umliegende Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

