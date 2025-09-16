PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Pedelecs in Malzhagen gestohlen

Nümbrecht (ots)

Zwischen dem 10. September (Mittwoch), 10 Uhr, und dem 14. September (Sonntag), 11 Uhr, stahlen Unbekannte aus einem Schuppen in der Straße "Kuckshardt" zwei Pedelecs. Die Diebe entkamen unerkannt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um zwei Pedelecs des Herstellers "Conway" vom Modell "Cairon125 SUV". Eines in der Farbe Schwarz, das andere in Orange-Schwarz.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

