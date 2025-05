LPI-NDH: Buntmetalldiebe auf Baustelle

Mühlhausen (ots) - In einem Supermarkt in der Wanfrieder Straße hatte es ein 39-jähriger Ladendieb auf Lebensmittel abgesehen. Sein Beutegut im Wert von mehr als 20 Euro versuchte er unbemerkt aus dem Laden zu stehlen, was ihm allerdings nicht gelang. Ein Marktmitarbeiter stellte den Mann und zog die Polizeibeamten der Mühlhäuser Polizei in die Klärung des Diebstahls ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

