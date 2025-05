Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weitreichende Gewässerverunreinigung - Behörden ermitteln

Sonnenstein (ots)

In Wernigerode beabsichtigte am Sonntag ein Anwohner Heizöl aus einem Tank in einen anderen zu pumpen. Hierbei kam es zu einem Defekt, der zur Folge hatte, dass zunächst unkontrolliert austrat und in die Kanalisation eindrang. Diese wiederum speist den Dorfteich mit Wasser. So wurden Teile des Gewässers durch das Heizöl kontaminiert. Durch die Kameraden der Feuerwehr wurde eine Ölsperre eingerichtet um einen Schaden für die Natur abzuwenden. Die Polizei und die Wasserbehörde ermitteln in dieser Sache.

