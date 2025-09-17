PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Fahrradcodierung am 20. September fällt aus

Darmstadt (ots)

Der von der polizeilichen Außenstelle Kranichstein für kommenden Samstag, den 20. September 2025, geplante Termin zur Fahrradcodierung in der Grundstraße, muss krankheitsbedingt leider abgesagt werden. Der Termin wird nachgeholt.

Wir bitten alle Interessierten um Verständnis.

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

