Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Fahrradcodierung am 20. September fällt aus

Darmstadt (ots)

Der von der polizeilichen Außenstelle Kranichstein für kommenden Samstag, den 20. September 2025, geplante Termin zur Fahrradcodierung in der Grundstraße, muss krankheitsbedingt leider abgesagt werden. Der Termin wird nachgeholt.

Wir bitten alle Interessierten um Verständnis.

