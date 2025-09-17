Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Lindenfels (ots)

Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Schloßwaldweg hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Dienstag (16.09.), in der Zeit zwischen 9.30 und 13.40 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster in das Wohnhaus ein und öffneten in mehreren Räumen Schränke und Schubladen. Die ungebetenen Besucher entwendeten anschließend Geld, ein Musikinstrument sowie eine Musikbox.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

