Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ladendieb will gewaltsam Beute behalten
30-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Nachdem ein 30 Jahre alter Mann Bekleidung im Wert von etwa 200 Euro entwenden wollte, nahm ihn am Dienstagmittag (16.9.) eine Streife des 1. Reviers vorläufig fest.

Zuvor hatte er in einem Geschäft in der Elisabethenstraße mehrere unbezahlte Kleidungsstücke in seinen Rucksack gesteckt oder diese sogar unter seiner eigenen Kleidung getragen. Als ihn ein Ladendetektiv gegen 15:40 Uhr am Verlassen des Geschäfts hindern wollte, stieß der 30-Jährige diesen beiseite um mit seiner Beute zu flüchten. Er konnte jedoch durch weitere Mitarbeiter gestoppt werden, bis eine alarmierte Polizeistreife ihn vorläufig festnahm. Auf der Wache musste er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Der Mann wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

