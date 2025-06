Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand in Bochum-Hofstede

Bochum (ots)

Am heutigen Abend kam es gegen 21:15 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Poststraße in Bochum-Hofstede. Ein Sperrmüllhaufen vor dem Gebäude hatte gebrannt, Flammen schlugen die Fassade hoch und brachten eine Fensterscheibe im Erdgeschoss zum Platzen. Infolge dessen, breitete sich der Brand in die Erdgeschosswohnung aus. Bei Ankunft der ersten Kräfte, brannte der Sperrmüllhaufen lichterloh, starker Rauch drang aus der Wohnung im Erdgeschoss. Die Bewohner hatten das Feuer selber gemeldet und rechtzeitig das Gebäude verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem C-Rohr von außen, zwei weitere Trupps unter Atemschutz ging mit C-Rohr im Innenangriff und zur Kontrolle der weiteren Wohnungen vor. Abschließend wurde die Fassade mit Hilfe der Drehleiter kontrolliert, das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht. Wegen der enormen Schäden wurde die Energieversorgung abgesperrt, das Gebäude ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Einsatzstelle wurde der Polizei für die Brandursachenermittlung übergeben. Es waren ca. 45 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Einsatzstelle, die Berufsfeuerwehr wurde dabei von der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell