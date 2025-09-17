Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Seniorin bestohlen

Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Darmstadt (ots)

Ins Visier Krimineller geriet am Dienstagmorgen (16.9.) eine Seniorin aus dem Schiebelhutweg. Zwei Unbekannte gaben sich als Handwerker aus, die in der Wohnung des Mehrfamilienhauses einen Wasserschaden beheben müssten. Dadurch begab sich einer der Täter mit der Bewohnerin in die Küche, während der zweite Täter zwischen 10:45 Uhr und 11.00 Uhr die Wohnung durchsuchte und Schmuck entwendete. Unter einem Vorwand verschwanden dann beide aus der Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung.

Einer der Täter wird auf etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß geschätzt. Er ist kräftig gebaut und hatte schwarze kurze Haare und einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit einer orangen Warnweste und dunkler Kleidung.

Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder die Täter gesehen haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät:

Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell