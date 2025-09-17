Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Unbekannter erbeutet Bargeld aus Spielhalle

Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Mit etwa 1.000 Euro Beute flüchtete am Mittwochmorgen (17.9.) ein bislang unbekannter Täter aus einer Spielhalle, nachdem er dort eine Mitarbeiterin bedroht hatte.

Der Mann hatte gegen 2.20 Uhr eine Spielhalle in der Darmstädter Straße betreten und dann eine 36-Jährige mit einem unbekannten länglichen Gegenstand dazu gebracht, den Kassenbereich zu verlassen. Im Anschluss nahm er aus der Kasse das Bargeld an sich und flüchtete.

Der Täter wird auf 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß geschätzt. Seine Figur ist athletisch und bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover, einer hellgrauen Jogginghose und weißen Sneakern. Auffällig war der Motorradhelm, mit welchem er sein Gesicht verdeckte. Darüber war ein blauer Stoff gespannt, der möglicherweise ein T-Shirt oder eine Kapuze gewesen sein könnte.

Zeugen, denen am Mittwochmorgen etwas in diesem Bereich verdächtig vorkam oder die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

